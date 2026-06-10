Allanaron una vivienda en Villa Nueva y detuvieron a “Picudo” por una causa de hurto

El acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Hoy 09:49

Personal policial concretó un allanamiento en el barrio Villa Nueva de Las Termas de Río Hondo y logró la detención de un joven conocido con el alias de “Picudo”, quien era requerido por la Justicia en el marco de una causa por hurto simple.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 8 de la mañana de este miércoles en una vivienda ubicada en el Tercer Pasaje del barrio Villa Nueva, bajo las directivas emanadas por el Juzgado de Control y Garantías a cargo del Dr. Silvio Salice.

La medida judicial se realizó en el marco de la causa caratulada “Karen Agostina Gallardo p.s.d. Hurto Simple en perjuicio de Paola Cristina Juárez”, tramitada bajo la I.P.P. N° 1890/2026, y tenía como objetivo la localización y detención de Rodrigo Alejandro Jiménez, alias “Picudo”.

Durante el operativo, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 50 realizaron una minuciosa requisa domiciliaria en presencia de testigos hábiles, logrando ubicar y detener a Jiménez, de 23 años, domiciliado en el mismo inmueble allanado.

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Tras su aprehensión, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia para continuar con el proceso judicial correspondiente.

Desde la fuerza se informó que el procedimiento se desarrolló con total normalidad, sin que fuera necesario ejercer violencia sobre las personas ni provocar daños materiales. Asimismo, se contó con la colaboración de efectivos de la Unidad Táctica Motorizada durante la ejecución de la medida judicial.