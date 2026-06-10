Liberaron a un detenido por violencia de género y luego atacó a su pareja: está prófugo en Salta

El hecho ocurrió en Orán. La víctima sufrió quemaduras en el rostro y el cuello y permanece desaparecida, mientras la policía busca al agresor.

Hoy 10:40

Lo que empezó como una causa por violencia de género derivó en un brutal intento de femicidio que conmocionó en las últimas horas a la localidad de Orán, en Salta.

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El agresor, un hombre de 27 años identificado como Jorge Fernando Carrizo, es intensamente buscado por la Policía después de haber presuntamente prendido fuego a su pareja.

La mujer, según detalló sufrió graves quemaduras en la cara y en el cuello y permanece desaparecida.

En medio de la conmoción por el caso, se supo que el sospechoso había sido liberado semanas antes por decisión judicial, a pesar de que la Fiscalía había solicitado que permaneciera detenido.

Carrizo ya registraba antecedentes por hechos de violencia contra la misma víctima. De hecho, había sido imputado por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia en una causa tramitada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán.

En ese expediente, la fiscal Claudia Carreras había pedido la prisión preventiva del acusado. Sin embargo, el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dispuso su libertad.

Menos de dos meses después, según la investigación, se produjo el feroz ataque que dejó a la mujer gravemente herida.

Tras conocerse el hecho, la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó este lunes la decisión que había beneficiado al acusado y ordenó su inmediata detención. Además, lo declaró en rebeldía debido a que permanece prófugo.

La situación de la mujer es crítica. Sus familiares denunciaron que evadió la custodia policial que se le había asignado para protegerla y desde entonces no saben dónde está.

La policía trabaja para encontrarla y garantizar su seguridad, ya que se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad.

Desde la fiscalía y las fuerzas de seguridad solicitaron a la comunidad que cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Jorge Fernando Carrizo o de la víctima se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o al Sistema de Emergencia 911.