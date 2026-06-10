El trámite ante ARCA también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti. La modalidad permite presentar una declaración jurada con menos detalles patrimoniales, en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Hoy 10:37

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El trámite fue realizado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) e incluye también a su esposa, Bettina Angeletti. La decisión se da en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

Desde el entorno del ministro coordinador explicaron que la incorporación al régimen busca facilitar la presentación de la declaración, ya que esta modalidad permite que buena parte de los datos sean recopilados por ARCA a partir de la información disponible en sus registros.

El Régimen Simplificado de Ganancias es una modalidad especial a la que pueden adherir las personas humanas que cumplan determinados requisitos. La presentación se realiza sobre la base de una declaración jurada precargada, que el contribuyente puede modificar, confirmar y presentar.

Según describe el organismo recaudador, el sistema permite optimizar procesos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y reducir la carga administrativa.

Uno de los puntos centrales del régimen es que quienes adhieren quedan exceptuados de informar determinados detalles vinculados con patrimonio y consumos personales, lo que implica una presentación menos amplia que la declaración tradicional.

En ese marco, desde la Jefatura de Gabinete aclararon que la adhesión no implicará un blanqueo de dinero ni la incorporación de fondos no declarados.

La presentación de la declaración jurada de Adorni es seguida con atención tanto por el Gobierno como por la Justicia, en medio de los cuestionamientos surgidos en torno a su evolución patrimonial.

El funcionario debe presentar el detalle patrimonial ante la Oficina Anticorrupción en los próximos días. Desde su entorno aseguran que la documentación está en preparación y que la adhesión al régimen busca simplificar el cumplimiento fiscal.

La medida se da en el marco de la implementación de cambios tributarios impulsados por el Gobierno, entre ellos la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que modificó aspectos del régimen penal tributario y habilitó nuevas modalidades de cumplimiento ante ARCA.

De todos modos, fuentes oficiales remarcaron que la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias tiene alcance fiscal y no detiene ni reemplaza las explicaciones que el funcionario pueda tener que brindar en el marco de la investigación judicial.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito continúa en trámite, mientras se aguarda la presentación formal de la declaración jurada que deberá detallar la situación patrimonial del jefe de Gabinete.