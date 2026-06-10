Multaron a turistas brasileños por ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi

Fueron detectados en el Ventisquero Negro, un glaciar ubicado en la base del Cerro Tronador, un área restringida por riesgo de derrumbes y fragilidad ambiental.

Hoy 11:31

Un grupo de turistas brasileños recibió una multa en las últimas horas por ingresar a una zona prohibida del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro.

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Los visitantes bajaron hasta el sector del Ventisquero Negro, un área especialmente restringida al público por su fragilidad y el riesgo de derrumbes.

Según informaron desde la Administración de Parques Nacionales (APN), los turistas descendieron hasta la costa de la laguna, ignorando la señalización que prohíbe el acceso y superando la baranda instalada para impedir el ingreso.

“El área del Ventisquero Negro presenta condiciones particulares de fragilidad y riesgo. El suelo está conformado por morenas glaciares, con materiales poco consolidados, pendientes inestables y rocas sueltas”, advirtieron desde el organismo.

“El tránsito de personas en estos sectores aumenta las posibilidades de derrumbes, desprendimientos de suelo y caída de rocas, pudiendo ocasionar accidentes de gravedad”, agregaron.

La presencia de los turistas en la zona prohibida fue advertida por guías y prestadores turísticos de la región, que dieron aviso inmediato al guardaparque.

Además, aportaron videos que permitieron identificar a los infractores, con la colaboración de Gendarmería Nacional. Los turistas ya se encontraban en otra zona del parque, en Pampa Linda y Saltillo de las Nalcas, cuando fueron localizados.

Desde la APN remarcaron que “se trata de un ambiente especialmente sensible, donde la circulación fuera de los sectores habilitados genera impactos negativos sobre el ecosistema”.

Por eso, la zona fue nuevamente delimitada y el acceso sigue restringido. Los visitantes solo pueden llegar hasta el mirador acondicionado para observar el lago y el ventisquero desde arriba.

El Parque Nacional Nahuel Huapi recordó la importancia de respetar la cartelería, las indicaciones del personal y las áreas habilitadas para el uso público. “Estas medidas buscan proteger tanto la seguridad de las personas como la conservación de ambientes naturales de alto valor y fragilidad”, señalaron.

“La colaboración de quienes desarrollan actividades en el territorio resulta fundamental para proteger los ambientes naturales y garantizar la seguridad de los visitantes”, destacaron desde la administración. El monto de la multa aplicada a los turistas brasileños no trascendió.