“Atte. El Intocable”: el desafiante pasacalles de un alumno tras ser reincorporado por orden judicial

Las autoridades de la escuelo lo echaron por mala conducta y llevó el reclamo a la Justicia. Los directivos manifestaron su profundo rechazo a la acción.

Hoy 11:23

Un alumno de sexto año colgó un pasacalles con mensajes intimidatorios frente a su colegio, luego de que las autoridades decidieran no renovarle la matrícula por mala conducta. El estudiante hizo un reclamo judicial que resolvió su reincorporación y lo anunció con un mensaje amenazante.

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El cartel, colgado en la intersección de las calles Catamarca y Quintana, contenía un mensaje directo hacia los directivos que decía: “Pablo y Ana, cuando se abusa de la autoridad, se pierde. Quisieron meter mano y yo metí el brazo. Atte: ´El intocable´”.

El pasacalles, ubicado frente al colegio Instituto Albert Einstein (IAE) de Mar del Plata, apareció después de que el estudiante afectado fuera reincorporado al establecimiento educativo mediante la interposición de un recurso en la Justicia Civil, según informó el medio local 0223.

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A raíz de este episodio, las autoridades del Instituto Albert Einstein difundieron el lunes un comunicado a través de las redes. En el texto, los directivos manifestaron su profundo rechazo a la acción y se refirieron a la coyuntura de las instituciones educativas en general, sin mencionar explícitamente el cartel con la firma anónima.

“No podemos ni queremos hacer como si nada estuviera sucediendo en la escuela porque sí, efectivamente, están sucediendo hechos que nos conmueven, nos generan la necesidad de reunirnos a pensar y a compartir entre nosotros lo que nos atraviesa como educadores que conviven con ustedes muchas horas por día”, indicaron.

Y agregaron: “Comunidades educativas enteras atravesadas por el temor, la incertidumbre y la sensación de que ALGO SE ESTÁ QUEBRANDO O YA SE QUEBRÓ. Están sucediendo otros que resultan totalmente inaceptables por su gravedad, por su naturalización y, justamente por esto, por resultar condiciones de posibilidad para que puedan emerger en un futuro situaciones aún peores”.

La carta pública fue firmada por docentes, directivos, representantes legales y el equipo de orientación del Nivel Secundario del IAE, quienes destacaron las actitudes que buscan erradicar en la institución. “Las burlas y menosprecio entre compañeros, miradas y voces que juzgan lo distinto, indiferencia ante el dolor del otro, expresión de mensajes de odio con total naturalidad, cantos insultantes y mensajes intimidatorios”, enumeraron.

Otro colegio de la zona, el Instituto Carlos Tejedor, también se pronunció sobre lo ocurrido y respaldó a las autoridades del IAE. “Defender a una escuela que se anima a intervenir es defender la posibilidad de una sociedad más justa, porque una comunidad que deja sola a su escuela, tarde o temprano, también se deja sola a sí misma”, sostuvieron.