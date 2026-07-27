Detención por robo de vehículo en Villa del Parque, Santa Fe

Un hombre de 32 años fue detenido en Villa del Parque, Santa Fe, tras ser sorprendido robando en un vehículo estacionado.

Hoy 04:12

Este domingo, en el barrio Villa del Parque, específicamente sobre la calle Padre Catena al 4100, la Policía de Santa Fe aprehendió a un hombre de 32 años bajo la sospecha de ser el autor de un robo de automóvil.

La intervención policial se produjo gracias a la alerta de un vecino que, al escuchar ruidos sospechosos, decidió notificar a la Central de Emergencias 911, lo que activó un procedimiento de emergencia.

Los oficiales de la Brigada de Orden Urbano BOU respondieron rápidamente a la llamada y comenzaron a patrullar la zona, logrando interceptar al sospechoso en la cercanía de la dirección indicada.

La víctima, un hombre de 35 años, reportó la sustracción de prendas de vestir y daños en la cerradura de su automóvil, lo que evidenció la gravedad del robo.

Tras la aprehensión, el detenido fue trasladado a una dependencia policial donde se iniciaron las averiguaciones pertinentes, informando a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital sobre el procedimiento realizado.

El fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación dispuso que el detenido permaneciera bajo custodia, se le realizara un examen en Medicina Legal y se llevaran a cabo las diligencias necesarias, que incluyen la identificación de testigos y el análisis de cámaras de videovigilancia.

Además, los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones están realizando peritajes para esclarecer los hechos y determinar la calificación delictiva, que provisionalmente ha sido establecida como robo y daños.