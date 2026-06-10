La Biblioteca Ricardo Rojas definirá nuevas autoridades en Asamblea General

La entidad convocó a sus socios para el 28 de junio, con el objetivo de tratar memoria y balance, y avanzar en la renovación de la Comisión Directiva.

Hoy 11:46

La Asociación Vecinal, Cultural y Biblioteca Popular Ricardo Rojas formalizó el llamado a su Asamblea General Ordinaria, que se realizará el domingo 28 de junio a las 17:00 horas en su sede de calle La Rioja 247.

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Durante el encuentro, se leerá y considerará la memoria y balance del período 2024-2025, se definirá el nuevo valor de la cuota societaria, se renovarán todas las autoridades de la Comisión Directiva y se designarán dos miembros para la firma del acta.

La Comisión Directiva recordó que los plazos establecidos son improrrogables. El padrón de socios estará disponible desde el 10 de junio, con posibilidad de objeciones hasta el 14; las listas de candidatos deben registrarse hasta el 16, y cualquier impugnación deberá ser subsanada antes del 21 de junio.

Para votar o postularse, los socios deberán tener la cuota social al día, con pagos registrados hasta los últimos cuatro meses de 2026.

Se invita a todos los asociados a participar activamente de la jornada para fortalecer la vida cultural y vecinal de la institución.