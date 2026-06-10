Caso Adorni: qué implica adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias

El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, ingresaron al sistema de ARCA que permite presentar una declaración jurada más simple, sin informar evolución patrimonial ni consumos personales.

Hoy 11:04

La adhesión de Manuel Adorni al Régimen Simplificado de Ganancias volvió a poner el foco sobre una herramienta fiscal impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que permite reducir trámites y facilitar la presentación de declaraciones juradas.

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El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, se incorporaron recientemente a este sistema, en la previa de la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

Según trascendió, la decisión responde a cuestiones operativas y administrativas, ya que el mecanismo permite que ARCA confeccione una declaración jurada preliminar con la información que ya posee en sus registros.

A diferencia del régimen tradicional, el esquema simplificado no exige informar la evolución patrimonial ni detallar los consumos personales. Sin embargo, mantiene sin cambios la forma en que se calcula el impuesto a pagar.

Desde el entorno de Adorni sostuvieron que la adhesión no implica la incorporación de fondos no declarados ni un blanqueo de activos, sino una alternativa para agilizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

El sistema forma parte de las medidas de simplificación fiscal impulsadas por el Gobierno nacional y está destinado exclusivamente a personas humanas y sucesiones indivisas que cumplan determinadas condiciones.

Qué es el Régimen Simplificado de Ganancias

Se trata de una modalidad voluntaria mediante la cual ARCA elabora una declaración jurada proforma utilizando la información de ingresos facturados y gastos deducibles que ya tiene registrada en sus bases de datos.

Luego, el contribuyente o su contador pueden revisar, corregir, completar o aceptar la propuesta antes de realizar la presentación definitiva y el pago correspondiente.

La principal diferencia con el régimen tradicional es que el contribuyente ya no debe aportar una gran cantidad de información complementaria vinculada con su patrimonio o sus consumos.

En otras palabras, el impuesto es el mismo, pero el proceso de liquidación resulta más simple.

Las principales ventajas del sistema

Entre los beneficios más destacados aparecen varias medidas que buscan reducir la carga administrativa para los contribuyentes.

El régimen no exige justificar el patrimonio inicial y final del período fiscal, no obliga a informar consumos personales y permite que ARCA genere una declaración jurada preliminar con la información ya disponible.

También habilita un mecanismo de “bloqueo fiscal” una vez presentada y pagada la declaración en término, además de otorgar una presunción de exactitud sobre los datos declarados, salvo que se detecten diferencias relevantes.

Uno de los puntos que más atención genera es que ya no resulta necesario detallar bienes, ahorros, inmuebles, vehículos o consumos para confeccionar la declaración jurada, siempre dentro de las condiciones previstas por la normativa.

Por qué no exige justificar patrimonio

La lógica del régimen es que el foco esté puesto en la renta obtenida durante el año fiscal y no en la evolución patrimonial del contribuyente.

Por ese motivo, quienes adhieren liquidan el impuesto sobre los ingresos alcanzados y los gastos deducibles, sin necesidad de informar variaciones patrimoniales ni consumos personales.

Esto no significa que desaparezcan los controles fiscales ni que los contribuyentes queden exentos de eventuales investigaciones por otros motivos, sino que esa información deja de formar parte de la declaración jurada anual de Ganancias.

Quiénes pueden adherirse

Para ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias es necesario cumplir con una serie de requisitos establecidos por ARCA.

Entre ellos, no estar catalogado como gran contribuyente nacional, tener únicamente rentas de fuente argentina y respetar los límites patrimoniales e ingresos previstos por la normativa.

Actualmente, los topes contemplan ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio total de hasta $10.000 millones.

Cómo realizar el trámite

La adhesión se realiza de manera digital a través del portal de ARCA.

Los contribuyentes deben ingresar con CUIT y Clave Fiscal, acceder al Sistema Registral y seleccionar la opción correspondiente a Ganancias Personas Humanas Simplificada.

Desde el organismo recuerdan que este régimen no debe confundirse con el Monotributo, ya que está dirigido a personas que ya tributan Ganancias dentro del régimen general y buscan simplificar el proceso de presentación de sus declaraciones juradas.

En el caso de Adorni, la adhesión aparece en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y antes de la presentación de su detalle patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. De todos modos, el alcance del régimen es fiscal y no reemplaza las explicaciones que el funcionario pueda tener que brindar en el marco judicial.