Revelan el pasado streamer de Inde Navarrette, la actriz de “Obsession”

El crecimiento meteórico de la actriz reavivó el interés por su etapa como creadora de contenido y la posibilidad de su regreso a Twitch.

Hoy 11:08

El ascenso de Inde Navarrette ha reavivado el interés de los fans por verla regresar a Twitch para jugar Call of Duty, una faceta poco conocida de la actriz que hoy brilla en la industria cinematográfica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Mucho antes de convertirse en uno de los rostros más populares del cine actual, Navarrette pasaba parte de su tiempo frente a una cámara, conectándose con seguidores a través de transmisiones en vivo. En ese entonces, combinaba videojuegos con charlas distendidas, construyendo una comunidad fiel.

La actriz atraviesa el mejor momento de su carrera tras el fenómeno de “Obsession”, película que la catapultó a la fama internacional. Antes de ese salto, contaba con cerca de 200.000 seguidores en redes sociales; hoy supera el 1,5 millón, consolidándose como una de las figuras más comentadas de Hollywood.

Un éxito que cambió su vida

La interpretación de Navarrette en “Obsession” fue uno de los puntos más destacados de una producción que terminó convirtiéndose en un inesperado éxito de taquilla. Su crecimiento fue exponencial y, en pocos meses, pasó a ocupar un lugar central en el radar de la industria.

Inde Navarrette

Su participación en programas de gran audiencia, como el de Jimmy Kimmel, terminó de potenciar su visibilidad y afianzar su perfil mediático a nivel global.

¿Regreso a Twitch?

En recientes declaraciones, la actriz recordó su etapa como creadora de contenido y compartió algunas anécdotas llamativas, entre ellas una jornada en la que se lanzó en paracaídas y se realizó un piercing en los pezones el mismo día.

Ese pasado en el streaming despertó la curiosidad de sus seguidores, que comenzaron a preguntarse si existe la posibilidad de un regreso a Twitch. Con la enorme comunidad que ha construido tras el éxito de “Obsession”, un eventual anuncio podría convertirla rápidamente en una de las creadoras más seguidas de la plataforma.

Por ahora, la incógnita sigue abierta, mientras crece la expectativa de quienes desean volver a verla en su faceta más cercana y espontánea.