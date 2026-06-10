El precio de la carne vacuna se estabilizó durante mayo, pero el pollo y el cerdo sigue aumentando

Los valores de los cortes bovinos al mostrador tuvieron señales de estabilidad durante mayo. Acumulan una suba del 57,9% interanual, perdiendo competitividad ante carnes alternativas.

Hoy 10:32

Después de varios meses de fuertes aumentos, los precios de la carne vacuna al mostrador mostraron señales de estabilidad durante mayo.

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Según el último relevamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el valor promedio de los distintos cortes registró una variación de apenas 0,1% respecto de abril, aunque en la comparación interanual acumula una suba del 57,9%, cediendo terreno frente al pollo y el cerdo en la comparación de precios.

El informe, elaborado sobre más de 30.000 precios relevados semanalmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Córdoba y Rosario, refleja una desaceleración significativa en la dinámica de precios de la carne bovina, en un contexto donde el pollo y el cerdo continúan consolidándose como alternativas cada vez más competitivas para el consumidor.

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Otro indicador que refleja la desaceleración del mercado es el comportamiento de la media res. Su precio cayó 0,8% durante mayo respecto de abril, aunque todavía muestra una suba interanual del 54,2%.

En conjunto, los datos del IPCVA sugieren que el mercado de la carne vacuna atraviesa una etapa de mayor estabilidad luego de las fuertes correcciones registradas en los últimos meses.

Mientras tanto, el pollo y el cerdo continúan consolidando su competitividad relativa, una tendencia que podría seguir influyendo en las decisiones de compra de los consumidores argentinos durante el resto del año.

La carne se estabiliza, con comportamientos dispares según el lugar

Los datos muestran comportamientos dispares, según los canales de venta y las regiones relevadas.

En las carnicerías, los precios de la carne vacuna retrocedieron 0,4% durante mayo, mientras que en los supermercados aumentaron 1,2%. Aun así, en la comparación con mayo de 2025, los incrementos siguen siendo significativos: 61% en carnicerías y 51,2% en supermercados.

Por zonas del AMBA, la evolución también fue heterogénea. Los precios bajaron 1% en la Ciudad de Buenos Aires y 0,07% en el sur del conurbano, mientras que aumentaron 1,2% en el norte y 0,4% en el oeste del Gran Buenos Aires (GBA).

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A nivel socioeconómico, los comercios ubicados en barrios de ingresos altos registraron una suba promedio del 1,1%, mientras que en los sectores medios los valores permanecieron estables y en los barrios de menores ingresos se observó una caída del 0,4%.

Entre los cortes que más aumentaron durante mayo, se destacaron la picada común (+2,9%), lomo (+2%) y picada especial (+1,8%). En cambio, los mayores retrocesos se registraron en cuadril (-1,8%), falda (-1,7%) y colita de cuadril (-1,3%).

Al analizar las distintas categorías de hacienda, el precio de la carne de novillito cayó 0,3%, mientras que los valores del novillo se mantuvieron estables. Por su parte, las carnes provenientes de vaquillonas y terneras mostraron una suba del 1,1%.

Uno de los datos más llamativos del relevamiento es que los supermercados continúan ofreciendo precios más competitivos que las carnicerías en buena parte de los cortes más consumidos.

Por ejemplo, el asado resulta un 16,2% más barato en las grandes superficies, mientras que la diferencia alcanza al 33,6% en la falda, al 23,2% en la picada común y al 35,5% en la carnaza común.

También en cortes utilizados habitualmente para milanesas se observan diferencias importantes. La nalga presenta una brecha cercana a los $3.346 por kilo, equivalente al 14,8%, a favor de los supermercados.

Como resultado, el precio promedio de la carne en supermercados equivale actualmente al 89% del valor promedio observado en carnicerías.

El pollo y el cerdo siguen ganando terreno

Mientras la carne vacuna prácticamente no registró cambios en mayo, el pollo fresco aumentó 2,3% respecto de abril y acumula una suba interanual del 38,9%.

El pechito de cerdo, por su parte, subió 2,8% en el mes y 23,6% en comparación con mayo del año pasado.

Sin embargo, ambos productos continúan mejorando su relación de precios frente a la carne bovina.

Según el IPCVA, durante mayo se pudieron comprar 3,59 kilos de pollo fresco con el valor equivalente a un kilo de asado. En el promedio de los primeros cinco meses de 2026, esa relación fue de 3,8 kilos de pollo por cada kilo de asado, un 20,8% superior a la observada en igual período de 2025.

La ventaja relativa del cerdo es aún más marcada. Durante mayo, el precio de un kilo de asado permitió adquirir 1,98 kilos de pechito de cerdo. Considerando el promedio de enero a mayo, la relación alcanzó los 2,02 kilos de cerdo por cada kilo de asado, un 35% más que un año atrás.

La faena de bovinos cayó fuerte en los primeros 5 meses del año

Por su parte, el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) informó que la faena de bovinos se ubicó en mayo en un poco más de un millón de cabezas procesadas.

Esto implica una suba mensual, con respecto a abril, del 4%, que equivale a unos 38,4 mil animales; y una “significativa baja”, de un 11,3%, con respecto al mismo mes de 2025, que equivale a un descenso de cerca de 127,6 mil cabezas.

Ajustado por la cantidad de días hábiles del mes, que fueron 19, se produjo un alza significativa con respecto a los 20 días hábiles de abril, que resultó del 9,5%, y la faena diaria alcanzó en mayo las 52,7 mil cabezas, quedando por encima de las 48,1 mil diarias, promedio, del mes previo.

En los primeros 5 meses del año 2026, se faenaron 4,94 millones de bovinos; un 9,8% menos que los 5,48 millones que se habían faenado entre enero y mayo de 2025.

Las mayores diferencias interanuales en la faena provienen de los novillos de dos dientes, que recortaron en 143,1 mil cabezas la faena acumulada en los primeros 5 meses del año pasado, los novillos de cuatro dientes, que mostraron una caída interanual de la faena cercana a las 80,5 mil cabezas, y, por las vacas de ocho o más dientes, cuya faena disminuyó en cerca de 80 mil cabezas a la registrada entre enero y mayo del año pasado.

En el mes de mayo, la faena de hembras se situó en un 46,9% del total, levemente por debajo del 47,5% de participación que se había registrado en el mismo mes del año anterior.

En los primeros cinco meses del corriente año, la faena de hembras alcanza una participación del 47,5% de la faena total, ubicándose levemente por encima del registro del 47% correspondiente al período enero a mayo de 2025.

Sin embargo, como consecuencia de la caída de la faena total, entre enero y mayo del 2026 se sacrificaron cerca de 228,2 mil hembras menos que en el mismo periodo del año anterior.

“La producción de carne bovina obtenida en mayo de 2026 resultó cercana a las 239,8 mil toneladas equivalente res con hueso, que implica una suba de un 5,9% con respecto a abril; y una caída de un 8,5% con respecto a mayo del 2025. En los primeros 5 meses del 2026, se produjeron cerca de 1,167 millones de toneladas equivalente carcasa; un 7,3% menos que los 1,260 millones de toneladas obtenidas entre enero y mayo de 2025”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC.

El peso promedio de las carcasas bovinas correspondiente al quinto mes del corriente año alcanzó los 239,6 kilogramos, siendo un 1,9% superior a los 235,2 kilogramos del último mes de abril; y resultando moderadamente superior, un 3,2%, a los 232,2 kilos de mayo de 2025.

El peso medio de las carcasas durante los 5 meses que han transcurrido del corriente año se ubicó en 236,2 kilogramos; un 2,7% por encima de los 229,9 kilogramos del mismo periodo del año anterior.

“La faena de las empresas asociadas al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC alcanzó las 405,7 mil cabezas en el último mes de mayo, representando un 40,5% del total. La participación del ABC en la faena total crece con respecto al 37,7% alcanzado en abril de 2026; y también es superior al 36,2% alcanzado en mayo de 2025. Entre enero y mayo de 2026, las empresas asociadas al Consorcio ABC faenaron 1,894 millones de bovinos, representando un 38,3% de la faena total”, concluyó Ravettino.