“Está capacitado para asumir este desafío”: el respaldo de Zamora a la candidatura de Benavente

Durante la presentación oficial del candidato a intendente de la Capital, el senador destacó la trayectoria del actual funcionario municipal, reivindicó el trabajo de la militancia y sostuvo que “los tiempos difíciles requieren estar juntos”.

Hoy 17:24

En un acto realizado este miércoles en el salón del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Frente Cívico oficializó la candidatura de Mario Ramón Santiago Benavente para competir por la Intendencia de la Capital.

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Uno de los discursos centrales de la jornada fue el del senador nacional Gerardo Zamora, quien destacó la importancia de la unidad dentro del espacio político y expresó su respaldo al postulante. El acto contó además con la presencia del gobernador Elías Suárez, la intendenta Norma Fuentes y el vicegobernador Carlos Silva Neder.

Al tomar la palabra, Zamora habló en representación de las organizaciones, instituciones, trabajadores y sectores que integran el Frente Cívico y que participarán de la próxima contienda electoral.

"No me quiero olvidar de quienes parecen anónimos, pero son el sustento de esta fuerza política", expresó, al enviar un reconocimiento a dirigentes y militantes que acompañaron el acto desde el exterior del recinto.

El senador remarcó que la presentación de Benavente marca el inicio de una nueva etapa electoral y sostuvo que el actual secretario de Coordinación de Gabinete municipal reúne las condiciones necesarias para conducir los destinos de la ciudad.

"Presentamos oficialmente a quien va a representarnos en las urnas para gobernar por los próximos cuatro años el destino de la Capital", afirmó.

Durante su discurso, Zamora recordó su paso por la Intendencia capitalina y destacó la continuidad de un equipo político que, según señaló, ha acompañado distintas etapas de gestión. En ese sentido, mencionó al gobernador Elías Suárez y a la actual intendenta Norma Fuentes como parte de ese proceso.

Asimismo, definió a Benavente como "una persona profesional, de perfil bajo" y aseguró que está capacitado para asumir el desafío de conducir el municipio.

"Queremos que Mario Benavente sea el intendente de todos los santiagueños", enfatizó ante la dirigencia y militancia presentes.

En el tramo final de su mensaje, Zamora llamó a fortalecer la cohesión interna del espacio político y destacó los logros alcanzados por el Frente Cívico a lo largo de los años.

"Nos podemos sentir orgullosos de lo que somos y de lo que hemos conseguido. Tenemos que estar juntos porque los tiempos difíciles requieren ese esfuerzo", sostuvo.