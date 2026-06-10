Detienen a dos hombres por estafa en la venta de equipos médicos

La Fiscalía amplió la imputación a dos hombres por asociación ilícita en un caso de estafa relacionada con la venta de equipos médicos en Metán.

Hoy 16:48

El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, ha ampliado la imputación de dos hombres de 41 y 62 años, quienes son considerados coautores del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 210 del Código Penal.

Gómez Amado indicó que el proceso judicial comenzó con la detención de un hombre de 41 años, acusado inicialmente de estafa, quien se encuentra actualmente bajo prisión preventiva.

Durante el avance de la investigación, se descubrió que este individuo había operado en conjunto con otros, lo que llevó a la solicitud de detención de más implicados y a la ampliación de la imputación.

Recientemente, mediante un allanamiento en la provincia de Córdoba, se detuvo al segundo sospechoso, un hombre de 62 años, mientras que dos individuos más continúan prófugos de la justicia.

La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por un profesional del área de diagnóstico por imágenes, quien reportó que en 2025 fue contactado para adquirir equipos médicos de alta complejidad para un nuevo centro de diagnóstico.

Según la denuncia, los acusados, originarios de Córdoba, mostraron una aparente capacidad comercial, prometiendo la entrega de varios equipos en un plazo de dos meses.

La investigación reveló que la víctima realizó transferencias bancarias y pagos en efectivo por un total aproximado de 110 millones de pesos, pero solo recibió una parte del equipamiento prometido, mientras que el resto nunca fue entregado.

Las indagaciones, que incluyeron declaraciones testimoniales y análisis de documentación, permitieron a la Fiscalía concluir que existe evidencia suficiente para sostener la existencia de una organización delictiva compuesta por cuatro personas, que operaban de manera coordinada para estafar a sus clientes.