Maradona y Pelé serán homenajeados en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La FIFA preparó un reconocimiento especial para dos de las máximas leyendas del fútbol mundial durante la apertura de la Copa del Mundo en el Estadio Azteca de México.

Hoy 16:25

La cuenta regresiva llegó a su fin y el Mundial 2026 está listo para comenzar. En la previa del partido inaugural entre México y Sudáfrica, la FIFA llevará adelante una ceremonia especial en el Estadio Azteca que tendrá como uno de sus momentos más emotivos el homenaje a Diego Armando Maradona y Pelé.

El reconocimiento estará dedicado a dos de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, quienes dejaron una huella imborrable en la historia de las Copas del Mundo y tienen un vínculo especial con el mítico estadio mexicano. Pelé conquistó allí el tercer título mundial de Brasil en 1970, mientras que Maradona condujo a la Selección Argentina hacia la gloria en el Mundial de 1986.

Según trascendió, la ceremonia contará con un bloque exclusivo destinado a recordar el legado de ambas figuras, consideradas símbolos eternos del fútbol mundial. Además, se espera la presencia de destacadas personalidades vinculadas al deporte, tanto de Argentina como del resto del planeta.

La apertura oficial del certamen comenzará este jueves a las 14.30 (hora argentina) y marcará el inicio de una edición histórica. Por primera vez, una Copa del Mundo se disputará en tres países organizadores y, además, México se convertirá en la primera nación en albergar tres Mundiales.

En el aspecto artístico, la FIFA preparó un espectáculo que combinará distintos géneros musicales y referentes internacionales. Entre los artistas confirmados figuran Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla.

Uno de los momentos más esperados llegará con la presentación de Shakira, quien interpretará "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy. La cantante colombiana volverá a estar ligada a una Copa del Mundo, tal como ocurrió en las ediciones de 2006, 2010 y 2014.

Además, la actriz mexicana Salma Hayek, embajadora oficial del torneo, también formará parte de la ceremonia que dará el puntapié inicial a una nueva edición de la máxima competencia del fútbol mundial.

Con el homenaje a Maradona y Pelé, la FIFA buscará unir pasado y presente en una celebración que promete emocionar a millones de aficionados alrededor del mundo antes de que la pelota comience a rodar en el Mundial 2026.