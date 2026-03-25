Bullrich denunció “uso político” en el caso Agostina Páez y apuntó contra dirigentes opositores

La senadora, ex ministra de Seguridad, afirmó que la familia rechazó condicionamientos para mantener contacto con la joven. También defendió el trabajo de Cancillería y pidió evitar “operaciones” en medio de la angustia.

Hoy 22:55

La senadora nacional, ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció públicamente sobre el caso de Agostina Páez y lanzó duras críticas contra dirigentes políticos a quienes acusó de intentar sacar rédito en medio de la delicada situación que atraviesa la familia.

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A través de un mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), la funcionaria reveló que mantuvo una conversación con la madrastra de la joven, a quien describió como “desesperada” ante la falta de avances. “La angustia es total. Lo que ayer parecía encaminarse, hoy se aleja”, expresó.

En ese contexto, Bullrich aseguró que el único objetivo de la familia es lograr el regreso de Agostina a su hogar y remarcó que no están dispuestos a involucrarse en disputas políticas. “No están para especulaciones ni para juegos políticos”, sostuvo.

La ministra también apuntó directamente contra la diputada Marcela Pagano y el ex presidente Alberto Fernández, a quienes acusó de haberse atribuido gestiones en el caso. Según indicó, ambos habrían condicionado el contacto con la joven a un agradecimiento público por parte de la familia, algo que fue rechazado.

“Mientras algunos buscan protagonismo, el Canciller trabaja como corresponde, con responsabilidad y sin show”, afirmó Bullrich, en defensa de la labor del Ministerio de Relaciones Exteriores y del consulado argentino involucrado en el caso.

En su mensaje, la titular de Seguridad también advirtió sobre la circulación de información engañosa y cuestionó a quienes —según dijo— “usan el dolor de una familia para hacer política”. “No se dejen engañar por operadores”, enfatizó.

Finalmente, Bullrich reiteró que la prioridad del Gobierno nacional es una sola: “Agostina en casa”, y aseguró que los esfuerzos oficiales continúan enfocados en ese objetivo.