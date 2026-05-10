Turismo Carretera 2000: Ardusso ganó en Termas y vuelve a liderar el torneo

Tras superar a Mario Valle (Honda Civic) en la largada, el santafesino del ACRA Ambrogio Racing alcanzó su 3ª victoria del año y desplazó de la cima del campeonato a Bernardo Llaver (Honda Civic), que hoy fue 4º.

Hoy 12:17

Facundo Ardusso (Renault Fluence) resultó el contundente ganador de la segunda Final correspondiente a la 4ª fecha del Turismo Carretera 2000, que se corrió en el trazado de 4.804 metros del Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”. El santafesino del ACRA Ambrogio Racing, que corrió con 30 kilos de lastre, alcanzó su 3ª victoria del año y recuperó la punta del torneo.

Ardusso partió desde la 2ª posición y superó en la largada a Mario Valle (Honda Civic), ganador de la carrera sabatina, con una precisa maniobra que comenzó en la partida y culminó en la curva que desemboca en la recta larga. A partir de ahí, el representante de Las Parejas se escapó en la punta y mantuvo bajo control a “Josito” Di Palma (Citroën C4 Lounge), quien también doblegó al chubutense y capturó el 2º lugar en la 1ª vuelta.

El 8º triunfo de Ardusso en el Turismo Carretera 2000 -es el máximo ganador- le permite recuperar el liderazgo en el campeonato, que había liderado tras su doble victoria en la 1ª fecha en Toay. “Facu” desplazó de la cima a Bernardo Llaver (Honda Civic), a quien le lleva 9 puntos. El mendocino del Coiro Competición, que hoy cargó 40 kilos de lastre, arribó 4º luego de largar 5º.

“Era clave quedar por delante de Mario (Valle) en la 1ª vuelta para no sufrir después en la recta. Una vez que quedé adelante, fuimos en busca de esta carrera que era clave para el campeonato. Trataba de que ‘Josito’ (Di Palma) no se nos acerque porque él, al estar con menos kilos de lastre, podía ser más rápido en la recta”, señaló Ardusso en Campeones Radio y AM590 Continental.

El Turismo Carretera 2000 disputará su próxima fecha en el autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe, del 22 al 24 de mayo, junto al Turismo Pista.