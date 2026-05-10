Tras el grave accidente, Marc Márquez fue operado exitosamente

La intervención se realizó durante la mañana del domingo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, en donde el piloto de Cervera, informó Ducati.

Hoy 13:19

Tras otra fuerte, y espectacular, caída que protagonizó durante la carrera Sprint de MotoGP en Le Mans, Marc Márquez viajó a su país para afrontar una doble operación (una correctiva del hombro y la del quinto metatarso de su pie derecho) que dirigió el cirujano Dr. Samuel Antuña en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, la cual fue exitosa y ahora el piloto de Cervera deberá mantener reposo durante un par de semanas hasta volver a su actividad deportiva con el equipo Ducati.

Precisamente, la escuadra italiana emitió un comunicado tras la operación del campeón vigente de MotoGP, indicando:

«Marc Márquez se encuentra en convalecencia en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde esta mañana se ha sometido, con éxito, a una doble intervención quirúrgica. El equipo médico dirigido por el Dr. Samuel Antuña, junto a sus colegas Dr. Ignacio Roger de Oña, Dr. Andrés Maldonado, Dr. Jorge de las Heras, Dr. Raúl Barco y Dr. Juan de Miguel, ha fijado la fractura del quinto metatarso del pie derecho, consecuencia del highside del que fue víctima ayer en las fases finales del Sprint del GP de Francia.

Al mismo tiempo, Marc ha afrontado una segunda operación quirúrgica, ya programada desde hace tiempo, para fijar un trauma previo en el hombro derecho que había vuelto a causarle dolor tras la violenta caída del año pasado durante la carrera en Indonesia. Los médicos han retirado dos tornillos y un fragmento óseo residual de una intervención previa de Latarjet (diciembre 2019), que se habían desplazado comprimiendo el nervio radial.

Como ya se comunicó, el piloto del Ducati Lenovo Team no tomará la salida en el GP de Cataluña la próxima semana. Pasará la noche en el hospital y regresará mañana a su domicilio para comenzar la rehabilitación. Los progresos determinarán los plazos de su regreso a la competición«.