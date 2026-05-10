Turf celebró sus 30 años con un descapotable y torta sobre el escenario

La banda liderada por Joaquín Levinton repasó sus clásicos, presentó canciones nuevas y celebró junto a sus fanáticos en una noche cargada de nostalgia y fiesta.

Hoy 13:41

Turf celebró sus 30 años de trayectoria con un multitudinario recital en el Complejo C Art Media de Buenos Aires, donde ofreció un show de casi dos horas repasando sus mayores éxitos y adelantando nuevas canciones de su próximo disco.

La noche comenzó con una escena inesperada: los integrantes de la banda ingresaron a bordo de un auto descapotable antiguo antes de subir al escenario, en medio de una puesta especialmente preparada para el aniversario.

Durante el concierto, el grupo encabezado por Joaquín Levinton interpretó clásicos que marcaron distintas generaciones y también presentó dos temas inéditos que formarán parte de su próximo trabajo discográfico.

Acompañado por Leandro Lopatín, Fernando Caloia, Carlos Tapia, Nicolás Ottavianelli y Santiago Tato, Levinton condujo el recital con el estilo descontracturado y humorístico que caracteriza a la banda desde mediados de los años 90.

Uno de los momentos más festejados de la noche llegó durante la interpretación de Loco un poco, cuando enormes globos comenzaron a recorrer el público y el estadio se transformó en una verdadera fiesta.

Sobre el cierre del show, una gran torta apareció sobre el escenario y los músicos soplaron las velitas junto a sus fanáticos para celebrar oficialmente las tres décadas de historia de la banda.

Con este recital, Turf volvió a reencontrarse con el público porteño en 2026 y reafirmó el vínculo construido a lo largo de los años con canciones que siguen formando parte del rock argentino.