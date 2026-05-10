Lautaro Videla ganó todo en la Fórmula 2 Argentina en Las Termas

El del Werner Competición se llevó la carrera y así, fue implacable en Santiago del Estero. Fue seguido por Ignacio Monti y Franco Ledesma.

Hoy 14:00

Lautaro Videla se llevó el triunfo en la Fórmula 2 Argentina en Termas de Río Hondo. El joven de 16 años del Werner Competición fue amplio dominador del fin de semana, se llevó todos los puntos y acecha en la lucha del campeonato. Es el segundo triunfo del año, tras la carrera de Centenario, Neuquén.

En segundo lugar finalizó Ignacio Monti (Aimar Competición), que resguardó su posición de partida con mucha defensa. Franco Ledesma (Werner Competición) ganó una posición y sumó puntos fuertes para el campeonato, del cual llegaba como líder. Superó con una buena maniobra a Salvador Audisio, que progresó de manera intensa el fin de semana.

El clasificador lo cerraron: 5º Federico Piper, 6º Valentino Alaux, 7º Juan Pablo Leonardelli, 8º Thomas Ojeda, 9º Ignacio Sachs, 10 Delfina Villaberde y 11º Joaquín Pagola.

La próxima fecha de la categoría será en Alta Gracia, el próximo 30 y 31 de mayo junto al Turismo Carretera.