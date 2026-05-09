En vivo: Rosario Central e Independiente chocan en un duelo caliente por los octavos del Apertura

El Canalla y el Rojo se enfrentarán este domingo en el Gigante de Arroyito buscando un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026.

Hoy 16:00

Rosario Central e Independiente protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará este domingo 10 de mayo desde las 15:00 horas en el Estadio Gigante de Arroyito, con la ilusión de ambos equipos de seguir avanzando en la pelea por el título.

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