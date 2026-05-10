Así golpeó la ciclogénesis a Mar del Plata: inundaciones, rescates y el mar avanzando sobre la costa

El temporal dejó calles anegadas, viviendas afectadas y fuertes imágenes que se viralizaron en redes sociales por la magnitud del fenómeno climático.

Hoy 15:30

La ciudad de Mar del Plata fue una de las más afectadas por el fuerte fenómeno de ciclogénesis que azotó la costa atlántica y provocó inundaciones, daños materiales y un marcado avance del mar sobre distintos sectores costeros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las impactantes imágenes del temporal comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observaron calles completamente cubiertas de agua, vehículos atrapados y enormes olas golpeando la costa marplatense.

Según datos oficiales, entre miércoles y jueves cayeron más de 100 milímetros de lluvia en la ciudad balnearia. Como consecuencia, equipos de emergencia debieron intervenir para rescatar personas que habían quedado atrapadas dentro de automóviles rodeados por el agua.

Además de las intensas precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre fuertes ráfagas de viento que durante el sábado alcanzaron velocidades cercanas a los 80 kilómetros por hora.

La situación también afectó a Necochea, donde uno de los sectores más comprometidos fue el barrio Ramón Santamarina. Allí se registraron cerca de 180 milímetros de lluvia y seis personas debieron ser evacuadas preventivamente y trasladadas a la Escuela Agropecuaria N°1.

Por otra parte, las malas condiciones climáticas impactaron sobre la actividad marítima. Prefectura Naval Argentina dispuso el cierre de las escolleras de Mar del Plata y Necochea y suspendió el ingreso y egreso de embarcaciones hasta nuevo aviso.

Con el correr de las horas, las autoridades confirmaron que las alertas meteorológicas comenzaron a cesar y anticiparon una mejora progresiva de las condiciones climáticas para este domingo.