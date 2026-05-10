Detienen a dos bolivianos con 216 cápsulas de cocaína en Jujuy

En un operativo de control en Jujuy, dos hombres bolivianos fueron detenidos tras ingerir 216 cápsulas de cocaína, con un peso cercano a tres kilos y un valor aproximado de quince millones de pesos.

Hoy 14:28

En un significativo operativo de seguridad realizado por Gendarmería Nacional en Jujuy, fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad boliviana que habían ingerido 216 cápsulas de cocaína. Este hallazgo, que se produjo durante un control rutinario, representa una grave infracción a la ley.

El hecho ocurrió cuando los gendarmes de la Sección Reforzada de 'Libertador Gral. San Martín' realizaban inspecciones en un ómnibus de larga distancia que partió de la ciudad salteña de Tartagal con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los efectivos notaron signos de nerviosismo en los sospechosos, lo que despertó su interés por llevar a cabo una revisión más detallada.

Durante la entrevista inicial, ambos hombres presentaron contradicciones en sus relatos sobre el origen y el destino del viaje. Esta inconsistencia, junto con su evidente estado de nerviosismo, llevó a los gendarmes a sospechar que podrían estar involucrados en el transporte de estupefacientes.

Con la debida autorización de la Unidad Fiscal Federal, los detenidos fueron trasladados a un nosocomio local para recibir atención médica. Allí, se les realizaron placas radiográficas que revelaron la presencia de cuerpos extraños en sus abdominales, confirmando las sospechas iniciales de tráfico de drogas.

Posteriormente, bajo estricta observación, ambos hombres expulsaron un total de 216 cápsulas que contenían aproximadamente 2 kilos 952 gramos de cocaína. Este decomiso representa un valor estimado de quince millones de pesos en el mercado negro.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el precio de la cocaína en la zona fronteriza entre Salta y Bolivia puede alcanzar hasta 3.500 dólares por kilo. Los narcotraficantes a menudo pagan a las 'mulas' alrededor de 1.500 dólares para realizar estas peligrosas travesías.

No es la primera vez que se registran incidentes similares en la región. A principios de abril, dos mujeres bolivianas fueron detenidas bajo circunstancias análogas, tras ingerir 156 cápsulas de cocaína en un control en la provincia de Tucumán.