Benjamín Antón tuvo su domingo consagratorio en el TC Pista

El piloto del Fadel Racing consiguió su 1ª victoria en la categoría tras prevalecer en la entretenida Final que se disputó en Termas de Río Hondo. Felipe Bernasconi (Toyota Camry) y Gabriel Gandulia (Ford Mustang) completaron el podio de la 5ª fecha.

Hoy 14:14

Por 3ª fecha consecutiva, el TC Pista tuvo un nuevo ganador. Santiago Biagi (Dodge Challenger) lo había conseguido en Centenario y Eugenio Provens (Dodge Challenger) en Concepción del Uruguay. Y hoy, en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, fue el turno de Benjamín Antón (Ford Mustang), que consiguió su 1ª victoria en su 5ª carrera en la categoría.

El rionegrino de Cinco Saltos, que largó desde la 4ª posición, fue el gran protagonista de una Final entretenida y peleada en los primeros puestos: superó a Nicanor Santilli Pazos (Ford Mustang) en la partida; a Gabriel Gandulia (Ford Mustang) en el tercer giro y a Juan Sebastián Gallo (Ford Mustang), por entonces líder, en la 8ª ronda.

Antón, cuyo Mustang se alista en el taller que el Fadel Racing tiene en Salto (provincia de Buenos Aires), debió resistir sobre el final el ataque de Felipe Bernasconi (Toyota Camry), quien terminó 2º a 0s454. El piloto de Ford se convirtió en el 5º ganador distinto de la temporada 2026.

Felipe Bernasconi (Toyota Camry) ratificó su gran momento al cosechar su 3º podio consecutivo (4º en la categoría), mientras que Gabriel Gandulia (Ford Mustang), que había largado desde la “pole position”, sumó su segundo ascenso de la temporada al estrado de premiación. Los Ford Mustang de Juan Sebastián Gallo -de gran actuación en su 2ª carrera en TCP, liderando las 7 primeras vueltas- y Nicanor Santilli Pazos completaron el “top 5”.

La próxima fecha del TC Pista se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.