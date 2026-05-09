Turismo Carretera: en una definición apasionante, Mariano Werner festejó en Termas de Río Hondo

Tras un espectacular fin de semana a puro motor, se disputó la quinta fecha del campeonato 2026

Hoy 15:00

Mariano Werner (Ford Mustang) cortó la mala racha en Turismo Carretera y tuvo su gran desahogo en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, donde se disputó la 5ª fecha del campeonato 2026. El entrerriano, que no había terminado ninguna de las 4 primeras Finales de esta temporada en el “top 10”, puso a fin a una sequía de 13 carreras sin victorias en la categoría, ya que su anterior triunfo había sido el 1 de junio de 2025 en el “Oscar Cabalén” de Córdoba.

El piloto del Fadel Racing largó desde la “pole position” y edificó un triunfo categórico, con Matías Rossi (Toyota Camry) siempre como escolta, aunque el “Misil” -que llegó a 2s233- nunca pudo inquietar al tricampeón de Turismo Carretera. Werner llegó así a su 29ª victoria en 269 Finales disputadas en la categoría y la 3ª en el autódromo santiagueño, donde también había festejado en 2016 y 2017.

El representante de Paraná, que tenía un 12º puesto en Centenario como mejor resultado en 2026, se impuso con un Mustang armado sobre la base del Falcon que el año pasado usó Nicanor Santilli Pazos en el TC Pista, que tiene asesoramiento técnico de Rodolfo Di Meglio y motores de los hermanos Mario y Luis Riva, que lograron su primer éxito en el Turismo Carretera.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.