El gesto del Galatasaray con la China Suárez tras el título y en pleno Día de la Madre

La actriz compartió en redes el mensaje que le envió el club turco luego de celebrar el campeonato.

Hoy 15:00

La China Suárez sorprendió al compartir en sus redes sociales una foto del especial regalo que recibió por parte del Galatasaray luego de que el club saliera campeón de la liga turca.

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A través de sus historias de Instagram, la actriz presumió la carta que le escribieron desde el equipo de fútbol en el que juega Mauro Icardi donde se ve el llamativo apodo que le pusieron.

En la imagen aparece un enorme ramo de flores en tonos amarillos y rojos, los colores característicos del Galatasaray, acompañado por una carta dedicada especialmente a ella por el Día de la Madre en Turquía.

El detalle que más llamó la atención fue que el ramo tenía una tarjeta con el nombre “Eugenia Suárez”, mientras que en la carta el club la describió con un cariñoso apodo: “Usted es la heroína invisible detrás de los éxitos en el campo”.

Además, el escrito continuaba con una serie de elogios hacia la pareja de Icardi: “Su amor y apoyo son una de las partes más valiosas de este camino hacia el éxito. Gracias por el amor, la paciencia y el apoyo que siempre transmite. Feliz Día de la Madre”.

La carta estaba firmada por “la familia Galatasaray”, un gesto que dejó en evidencia el lugar cercano que la China ocupa actualmente dentro del entorno del club turco.

La actriz acompañó la foto etiquetando la cuenta oficial del Galatasaray y sumó un emoji de corazón rojo, manifestando así su emoción por el presente que atraviesa junto a Mauro Icardi en Turquía.