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Mascotas

Buscan a "Bebé", gatito perdido en Villa del Carmen

El felino desapareció en la zona de las 744 Viviendas y sus dueños piden ayuda urgente para poder recuperarlo.

Hoy 14:58

Una familia del barrio Villa del Carmen inició una intensa búsqueda para encontrar a “Bebé”, un gato blanco de ojos de diferente color que se perdió en las últimas horas en la zona de las 744 Viviendas.

Según informaron sus propietarios, el animal desapareció sobre calle Lavalle y desde entonces no volvieron a verlo.

Además, la familia confirmó que ofrece recompensa para quien aporte datos certeros o logre retener al gato hasta que puedan buscarlo.

Ante cualquier información, solicitaron comunicarse de manera urgente al número 3856164562.

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