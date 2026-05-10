Trump aseguró que EEUU vigila el uranio iraní con satélites y lanzó una dura amenaza

El presidente estadounidense advirtió que responderán militarmente si Irán intenta recuperar el material nuclear enterrado tras los bombardeos de 2025.

Hoy 14:46

Donald Trump afirmó que Estados Unidos monitorea mediante satélites el uranio enriquecido iraní que habría quedado sepultado tras los ataques a instalaciones nucleares de Irán realizados en 2025 y lanzó una contundente advertencia contra Teherán.

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“Como alguien se acerque al lugar, todo volará por los aires”, sostuvo Trump durante una entrevista televisiva, en referencia al material nuclear que, según Washington, permanece enterrado bajo escombros en complejos como Fordo, Natanz e Isfahán.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, cerca de 400 kilos de uranio enriquecido al 60% quedaron atrapados tras los bombardeos y aproximadamente la mitad seguiría localizada en Isfahán. Estados Unidos considera que ese material podría utilizarse para fabricar armamento nuclear.

Trump explicó además que el seguimiento se realiza a través de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, creada durante su primera presidencia. “Lo tenemos vigilado”, remarcó.

Por su parte, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Grossi, señaló que no existen pruebas de movimientos recientes del uranio, aunque reconoció que la falta de acceso directo de inspectores internacionales genera incertidumbre.

En paralelo, Benjamín Netanyahu insistió en que el uranio enriquecido debe salir de Irán y reclamó el desmantelamiento de las instalaciones nucleares antes de considerar finalizado el conflicto en Medio Oriente.

Mientras continúan las negociaciones entre Washington y Teherán para intentar sostener el frágil alto el fuego vigente desde abril, Irán reiteró que su programa nuclear tiene fines pacíficos y analiza la última propuesta de paz impulsada por Estados Unidos.