Jujuy celebra el concurso de comida al disco en Reyes con espectáculos

El segundo Concurso de comida al disco en Villa Jardín de Reyes ofrecerá una jornada llena de gastronomía, vinos y espectáculos musicales.

Hoy 15:10

El segundo Concurso de comida al disco se llevará a cabo hoy desde las 11 en la sede de la Delegación Municipal de Villa Jardín de Reyes. En este evento, once cocineros competirán mostrando sus habilidades en la cocina al disco, una técnica culinaria tradicional.

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Adicionalmente, se habilitarán cuatro stands de productos dulces y un espacio dedicado a vinos de Tarija, Bolivia, ofreciendo una variedad de opciones para los asistentes. El evento también contará con espectáculos musicales que animarán la jornada a partir de las 11 hasta las 19 horas.

Silvia Isuregui, titular de la dependencia municipal, confirmó la participación de reconocidos artistas como Oscar Guerrero, Mayra Quipildor, Gustavo Lamas y Fati Sosa, quienes serán parte del entretenimiento durante el concurso.

Además, se realizará una demostración de cocina a cargo de alumnos y docentes de la Fundación Sentir, lo que permitirá a los asistentes aprender sobre las técnicas culinarias empleadas en la cocina al disco.

David Pilinco, chef de la delegación y referente de la organización, comentó que los premios para los participantes han sido donados por emprendedores y comerciantes locales, incluyendo discos, parrillas y vouchers para cabañas, lo que asegura una experiencia enriquecedora para todos los involucrados.

La entrada al evento tendrá un costo mínimo destinado a cubrir los gastos de organización y espectáculos, invitando a la comunidad a acercarse desde el mediodía para disfrutar de la gastronomía local y vivir una jornada familiar en Villa Jardín de Reyes.

Por último, Pilinco destacó la presencia de un jurado internacional que se encargará de evaluar las preparaciones gastronómicas, garantizando la calidad y prestigio del concurso.