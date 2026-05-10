Barby Franco mostró el caballo que le regaló Fernando Burlando a su hija Sarah

La modelo compartió en redes el momento en que la niña conoció al animal y se sorprendió por un particular detalle del regalo.

Hoy 13:07

Barby Franco compartió con sus seguidores el regalo especial que Fernando Burlando le hizo a su hija Sarah y enterneció a todos en las redes sociales.

La modelo mostró el momento exacto en que la nena conoció a su primera yegua y reveló el detalle que más la sorprendió.

A través de varias historias de Instagram se puede observar a Sarah mirando por la ventana mientras esperaba la sorpresa que le había preparado su papá.

“Gracias papá por mi primera yegua”, escribió la modelo junto a las imágenes.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó especialmente la atención de Barby. La yegua llegó con una manta rosa personalizada con las iniciales de la nena: “SB”.

Al notar eso, la modelo no ocultó su sorpresa y expresó en el video: “Wow, dice Sarah Burlando”.

Luego, con ayuda de Fernando, Sarah se animó a subirse al animal y dio una vuelta por el campo. Las imágenes rápidamente generaron ternura entre los seguidores de la pareja.

Cabe recordar que desde hace tiempo Barby comparte en sus redes sociales la pasión de Sarah por la equitación. La pequeña practica esa actividad junto a su amiga Ana García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.