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Mascotas

Buscan a "Ana", una gatita perdida en el barrio Procrear

La mascota tiene un problema neurológico y sus dueños solicitan que, si alguien la encuentra, la retengan y se comuniquen de inmediato.

Hoy 13:16

Una familia del barrio Procrear inició una intensa búsqueda para encontrar a “Ana”, una pequeña gatita que se perdió en las últimas horas y necesita cuidados especiales debido a un problema neurológico.

Según informaron sus dueños, la mascota es de contextura pequeña, peluda y suele mostrarse desorientada por su condición de salud. Por ese motivo, pidieron colaboración urgente a vecinos de la zona para poder localizarla cuanto antes.

“Por favor, si la ven, reténganla y avísennos”, expresaron en el mensaje difundido junto a la imagen de la gatita.

Ante cualquier información sobre el paradero de “Ana”, sus propietarios solicitaron que se comuniquen de manera urgente con ellos para poder recuperarla.

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