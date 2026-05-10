Añatuya: vecinos redujeron a un hombre acusado de abuso infantil

El sospechoso fue retenido por familiares de la menor en el barrio Belgrano hasta la llegada de la Policía. La Justicia también ordenó la detención de la madre de la niña.

Hoy 12:38

Un episodio conmocionó en las últimas horas a la ciudad de Añatuya, donde un hombre acusado de haber abusado de una niña de 5 años, hija de su pareja, fue reducido por vecinos y posteriormente detenido por la Policía.

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De acuerdo con las primeras informaciones, familares de la menor ingresaron a un domicilio ubicado en el barrio Belgrano de esa ciudad, donde lograron reducir al sospechoso, maniatralo y dar aviso a las autoriudades policiales, que se hicieron presentes de inmediato.

El acusado sería oriundo de la provincia de Buenos Aires y según trascendió contaría con antecedentes por hechos similares.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 4ª del Menor y la Mujer, que quedó a cargo de las actuaciones. La Fiscalía interviniente ordenó la aprehensión tanto del acusado como de la madre de la menor, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El caso continúa bajo investigación judicial y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.