Se confirmaron tres nuevos casos de Chikungunya en Santiago del Estero

A esto hay que sumarle un caso sospechoso de dengue. Con este registro, la cifra total de infectados asciende a cinco en el territorio provincial.

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El avance de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes Aegypti mantiene en vilo a las autoridades sanitarias de la provincia.

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La ministra de Salud, Natividad Nassif, brindó un panorama actualizado sobre la situación epidemiológica y confirmó un incremento en los diagnósticos de Chikungunya y una sospecha de dengue.

Según detalló la funcionaria, hasta el mediodía de este miércoles se notificaron tres nuevos casos confirmados, los cuales se suman a los dos que ya estaban bajo vigilancia. Con este registro, la cifra total de infectados asciende a cinco en el territorio provincial. Paralelamente, las autoridades investigan un caso sospechoso de dengue.

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Ante ello, los equipos de salud continúan realizando los seguimientos correspondientes de cada paciente para monitorear su evolución y evitar complicaciones.

Paralelamente, se han intensificado las tareas de prevención en los domicilios y alrededores de los casos detectados. Al mismo tiempo que solicitan reforzar los cuidados para evitar la propagación de estas enfermedades.