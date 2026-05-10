Temperaturas agradables en La Banda: un fin de semana soleado

Los bandeños se preparan para un día soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá estable durante los próximos días.

Hoy 08:11

En esta jornada de Domingo 10 de mayo de 2026, La Banda se presenta con un clima soleado y agradable, ideal para disfrutar al aire libre. Los bandeños pueden esperar una temperatura actual de 0 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más fría, alcanzando -2.3 °C.

A medida que avanza el día, se prevé que la temperatura suba, alcanzando una máxima de 18.5 °C. La combinación de viento suave de 6.8 km/h y una humedad del 100% crea un ambiente fresco pero cómodo para los ciudadanos.

Este clima soleado es perfecto para actividades al aire libre, y los bandeños seguramente aprovecharán para salir a caminar o disfrutar de un día en familia. Mañana, el lunes 11 de mayo, se anticipa un clima semejante, con una mínima de 7.4 °C y una máxima que podría llegar hasta los 20.8 °C.

El martes 12 de mayo, el sol seguirá brillando sobre La Banda, con temperaturas que oscilarán entre 8.9 °C y 23.3 °C. Este pronóstico sugiere que la semana comenzará con un clima agradable y estable, lo que es un alivio para los bandeños después de días más fríos.

En resumen, hoy el clima en La Banda será soleado con una mínima de 6.1 °C y una máxima de 18.5 °C. Los bandeños podrán disfrutar de temperaturas agradables durante los próximos días, manteniendo un clima primaveral.