Temperaturas agradables en La Banda: un fin de semana soleado

Los bandeños se preparan para un día soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá estable durante los próximos días.
En esta jornada de Domingo 10 de mayo de 2026, La Banda se presenta con un clima soleado y agradable, ideal para disfrutar al aire libre. Los bandeños pueden esperar una temperatura actual de 0 °C, aunque la sensación térmica se siente un poco más fría, alcanzando -2.3 °C.
A medida que avanza el día, se prevé que la temperatura suba, alcanzando una máxima de 18.5 °C. La combinación de viento suave de 6.8 km/h y una humedad del 100% crea un ambiente fresco pero cómodo para los ciudadanos.
Este clima soleado es perfecto para actividades al aire libre, y los bandeños seguramente aprovecharán para salir a caminar o disfrutar de un día en familia. Mañana, el lunes 11 de mayo, se anticipa un clima semejante, con una mínima de 7.4 °C y una máxima que podría llegar hasta los 20.8 °C.
El martes 12 de mayo, el sol seguirá brillando sobre La Banda, con temperaturas que oscilarán entre 8.9 °C y 23.3 °C. Este pronóstico sugiere que la semana comenzará con un clima agradable y estable, lo que es un alivio para los bandeños después de días más fríos.
En resumen, hoy el clima en La Banda será soleado con una mínima de 6.1 °C y una máxima de 18.5 °C. Los bandeños podrán disfrutar de temperaturas agradables durante los próximos días, manteniendo un clima primaveral.