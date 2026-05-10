Añatuya se asoma a un día soleado: clima agradable para hoy Domingo 10 de mayo de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días indica un leve aumento en las temperaturas.
En la hermosa ciudad de Añatuya, el clima se presenta soleado y fresco este Domingo 10 de mayo de 2026. La temperatura actual es de 4.9 °C, con una sensación térmica de 3.1 °C, lo que sugiere que los añatuyenses deben abrigarse un poco al salir. La humedad se mantiene en un 76%, y el viento sopla a 7.6 km/h desde el noreste.
Para hoy, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17.5 °C, lo que hará que el clima sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de sol y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los habitantes de la ciudad.
El pronóstico para mañana, lunes 11 de mayo, también indica días soleados, con una mínima de 6.2 °C y una máxima de 19.7 °C. Los añatuyenses podrán disfrutar de un leve aumento de temperaturas, continuando con esta tendencia de clima agradable.
Para el martes 12 de mayo, se prevé una mínima de 7.8 °C y una máxima de 22 °C, lo que sugiere que el calor comenzará a hacerse más presente. Sin embargo, se mantendrá el cielo despejado, permitiendo disfrutar del sol durante todo el día.
En resumen, los próximos días en Añatuya muestran un clima soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Hoy, las temperaturas oscilarán entre los 4.9 °C y 17.5 °C, mientras que el lunes y martes se anticipan mínimas y máximas en aumento, alcanzando hasta 22 °C el martes.