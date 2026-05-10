Crece la incertidumbre en Medio Oriente por la respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU

Washington aguarda una definición de Teherán mientras persiste la tensión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el comercio mundial de petróleo.

Hoy 08:34

Estados Unidos continúa esperando una respuesta oficial de Irán a la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a más de dos meses de enfrentamientos en Medio Oriente. Aunque en las últimas horas disminuyó la actividad militar en la región, persiste la incertidumbre por una posible escalada del conflicto.

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El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, había anticipado que la respuesta iraní llegaría en cuestión de horas, aunque hasta el momento no hubo definiciones oficiales por parte de Teherán.

En paralelo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que responderá con ataques directos contra instalaciones estadounidenses y buques enemigos si alguno de sus petroleros resulta atacado en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica por donde circula gran parte del petróleo mundial.

La tensión aumentó luego de que Emiratos Árabes Unidos denunciara que interceptó misiles y drones iraníes, mientras que fuerzas estadounidenses atacaron embarcaciones vinculadas a Irán en la zona marítima. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los buques iraníes quedaron “en muy mal estado” tras el enfrentamiento.

El eventual acuerdo impulsado por Washington busca poner fin formalmente a la guerra y abrir negociaciones sobre temas más amplios, incluido el programa nuclear iraní. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de las conversaciones diplomáticas y el impacto del conflicto sobre la economía global.