Termas de Río Hondo se asoma a un clima primaveral: temperaturas agradables para hoy Domingo 10 de mayo de 2026

Hoy los termenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables. Se anticipa un aumento gradual del calor en los próximos días.

Hoy 08:01

Los termenses despiertan este Domingo 10 de mayo de 2026 con un día despejado y fresco, donde la temperatura actual es de 1 °C, aunque la sensación térmica es ligeramente más baja, alcanzando los 0.3 °C. Con una humedad del 93% y vientos suaves de 3.6 km/h provenientes del NNE, el clima invita a disfrutar del aire libre.

Para hoy, se prevé un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 6.2 °C como mínima y 18.1 °C como máxima. Es un excelente momento para que los termenses aprovechen las actividades al aire libre, ya que el sol promete brillar intensamente.

El lunes 11 de mayo de 2026, los termenses se encontrarán con un clima igualmente soleado, donde las temperaturas mínimas serán de 7.2 °C y máximas de 20.1 °C. Este aumento en la temperatura será un alivio después del frío de la mañana.

El martes 12 de mayo, la tendencia de buen clima continúa, con un pronóstico de soleado y cálido que permitirá que los termenses disfruten de temperaturas mínimas de 9 °C y máximas de 21.3 °C. Es una gran oportunidad para salir y disfrutar del ambiente primaveral.

En resumen, los próximos días en Termas de Río Hondo prometen ser agradables y soleados. Hoy, 10 de mayo, la temperatura mínima será de 6.2 °C y la máxima de 18.1 °C, mientras que para mañana se espera una mínima de 7.2 °C y una máxima de 20.1 °C. El pronóstico es favorable para los termenses que buscan disfrutar de un clima primaveral.