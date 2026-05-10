“Si Keynes viera lo que pasa en Argentina, se vuelve a morir”: Kicillof apuntó contra el modelo de Milei

El gobernador bonaerense presentó su libro en la Feria del Libro y cuestionó con dureza la política económica del Gobierno nacional. Además, rechazó la idea del “riesgo kuka” y acusó a Milei de estar haciendo “un desastre”.

Hoy 07:49

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este sábado su último libro en la Feria del Libro, donde lanzó duras críticas contra la política económica del Gobierno nacional y apuntó directamente contra el modelo impulsado por el presidente Javier Milei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su exposición en la sala José Hernández del predio de La Rural, el mandatario bonaerense presentó “De Smith a Keynes, siete lecciones de historia del pensamiento económico” ante un auditorio colmado de seguidores y referentes académicos.

“Si Keynes viera lo que está pasando hoy en la Argentina, se vuelve a morir”, sentenció Kicillof durante la presentación.

El gobernador utilizó la figura del economista británico John Maynard Keynes para contrastar sus ideas con las teorías económicas que sostiene Milei, a quien acusó de aplicar un modelo que, según dijo, “no tiene pies ni cabeza”.

Para Kicillof, la actual administración nacional intenta aplicar recetas que Keynes refutó hace casi un siglo. En ese sentido, afirmó que el país atraviesa “un experimento” que desconoce el rol del Estado en la generación de demanda y en la regulación de los ciclos económicos.

“El resultado es esta recesión profunda que estamos viviendo”, señaló el mandatario bonaerense.

En otro tramo de su exposición, Kicillof sostuvo que la prioridad debe estar puesta en proteger a los sectores más afectados por la crisis. “Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen una discapacidad, es garantizar la educación y la salud”, remarcó.

También rechazó la idea del denominado “riesgo kuka” y apuntó contra el Gobierno nacional al hablar de las dificultades para atraer inversiones.

“¿Por qué no invierten los empresarios? No por el riesgo kuka sino por el riesgo del desastre que está haciendo”, expresó.

El gobernador defendió además la intervención estatal como herramienta para sostener el empleo y la producción, y aseguró que la teoría de Keynes surgió como una respuesta necesaria ante las crisis provocadas por el liberalismo extremo.

“Hoy en Argentina se pregona una libertad que es, en realidad, la libertad de los poderosos para aplastar a los que menos tienen”, agregó.

Kicillof estuvo acompañado por el economista y ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis. Durante el panel, del que también participaron Diego Giacomini, Alejandro Bercovich y Candelaria Botto, se debatió sobre la necesidad de retomar una agenda de desarrollo con inclusión.

En ese marco, el gobernador bonaerense volvió a cuestionar el ajuste del Gobierno nacional, al que definió como “salvaje”, y sostuvo que afecta principalmente a las provincias y a los sectores más vulnerables de la sociedad.