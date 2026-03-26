El tiempo para este jueves 26 de marzo en Santiago del Estero: se espera una máxima de 30° y cielo parcialmente nublado

El SMN anticipa una jornada estable, con temperaturas templadas y cielo parcialmente nublado.

Hoy 01:53

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la ciudad de Santiago del Estero un jueves con cielo nublado a parcialmente nublado y temperaturas templadas, mientras que el viernes podrían volver los chaparrones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para este jueves, se espera una jornada con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 30°C, con vientos leves y sin probabilidades de precipitaciones.

En tanto, el viernes la mínima será de unos 22°C y una máxima que llegará a los 28°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado y con probabilidad de lluvias aisladas.

Clima en Santiago del Estero

De esta manera, el pronóstico extendido marca de temperaturas agradables, en un escenario típico de transición hacia el otoño.

Según los datos oficiales, no se esperan fenómenos significativos.