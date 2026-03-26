Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAR 2026 | 20º
X
Locales

El tiempo para este jueves 26 de marzo en Santiago del Estero: se espera una máxima de 30° y cielo parcialmente nublado

El SMN anticipa una jornada estable, con temperaturas templadas y cielo parcialmente nublado.

Hoy 01:53

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para la ciudad de Santiago del Estero un  jueves con cielo nublado a parcialmente nublado y temperaturas templadas, mientras que el viernes podrían volver los chaparrones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para este jueves, se espera una jornada con una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 30°C, con vientos leves y sin probabilidades de precipitaciones. 

En tanto, el viernes la mínima será de unos 22°C y una máxima que llegará a los 28°C, manteniéndose el cielo mayormente nublado y con probabilidad de lluvias aisladas. 

Clima en Santiago del Estero Clima en Santiago del Estero

De esta manera, el pronóstico extendido marca de temperaturas agradables, en un escenario típico de transición hacia el otoño.

Según los datos oficiales, no se esperan fenómenos significativos.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago del Estero

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Terrible matricidio en Monte Quemado: un joven mató a su madre tras una discusión e intentó ahorcarse
  2. 2. “El Consejo Económico y Social es una herramienta importante para potenciar el desarrollo sostenible y la paz social mediante el diálogo”
  3. 3. Un colectivo cayó al río con más de 40 pasajeros cuando intentaba abordar un ferry
  4. 4. Bullrich denunció “uso político” en el caso Agostina Páez y apuntó contra dirigentes opositores
  5. 5. Se confirmaron tres nuevos casos de Chikungunya en Santiago del Estero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT