Terrible matricidio en Monte Quemado: un joven mató a su madre tras una discusión e intentó ahorcarse

Ocurrió este miércoles en el barrio El Porvenir de esa ciudad.
Un joven asesinó a su madre tras una fuerte discusión, luego del horrendo matricidio, intentó quitarse la vida pero lograron rescatarlo y trasladarlo a un centro de salud.
El hecho ocurrió este miércoles en una vivienda del barrio El Porvenir de Monte Quemado. Fuentes policiales informaron que el joven le asestó al menos tres heridas con arma blanca.
En el lugar del hecho trabajaron efectivos policiales junto al fiscal Santiago Bridoux.