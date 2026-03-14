Crecida del río Dulce: un dato sobre el nivel de erogación anticipa una posible disminución en el caudal

El registro que dieron a conocer autoridades en las primeras horas de este sábado trajo un dato alentador. Igualmente, remarcaron que es necesario que se mantengan las condiciones climáticas de las últimas 48 horas en Santiago del Estero y provincias del norte.

Hoy 07:45

Desde Protección Civil Municipal de Las Termas de Río Hondo indicaron que el aporte de agua al embalse comienza a acercarse al nivel de erogación, lo que podría anticipar una futura disminución del caudal río abajo.

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En el marco del monitoreo permanente por la creciente del Río Dulce, se conocieron los registros correspondientes a las 01:00 horas de este sábado 14 de marzo del embalse Río Hondo.

Según los datos oficiales, los valores indicaron:

Cota: 274,33 msnm

Aporte: 1.962 m³/s

Erogado: 1.820 m³/s

Ante estos números, el coordinador de Protección Civil Municipal, Alfredo García, explicó que el registro resulta alentador, ya que el aporte de agua comienza a acercarse al volumen de erogación.

Según indicó, cuando ambos valores se igualen y el nivel del embalse comience a reflejar una bajante en la cota, también podría producirse una disminución progresiva de la erogación hacia el cauce del río, situación clave para reducir el impacto de la creciente río abajo.

No obstante, García aclaró que esta tendencia podría mantenerse siempre y cuando no cambien las condiciones climáticas. En ese sentido, el pronóstico indica probabilidad de lluvias para las próximas horas, aunque no serían de la magnitud registrada durante los últimos 15 días en la cuenca.

Las autoridades continúan con monitoreos permanentes ante la evolución de la creciente.