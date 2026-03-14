Fuertes imágenes de la crecida del río Dulce: el agua desbordó en la zona del Estadio Único Madre de Ciudades

El agua ya ocupa las arterias cercanas al estadio. Imágenes de cómo amaneció el lugar este sábado ante el preocupante aumento en el caudal.

Hoy 08:42

El agua sigue avanzando y llegó también a la zona de los Food Truck.

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Las autoridades continúan monitoreando de cerca la situación.

El panorama podría complicarse si se cumplen los pronósticos de lluvias en provincias del norte argentino.

Por la creciente, se pide a la población no acercarse a zonas donde el agua subió considerablemente.

Las impactantes postales muestran el preocupante nivel del agua.

Todas las áreas provinciales y municipales están trabajando por la situación.