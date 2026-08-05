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Detención por intento de robo de prendas en Resistencia

Un hombre de 31 años fue detenido en Resistencia por intentar robar prendas de un vehículo estacionado en el microcentro.

05/08/2026

El Departamento Seguridad Bancaria procedió a la detención de un hombre de 31 años este lunes, en horas del mediodía, tras recibir un aviso sobre un intento de robo de prendas de vestir de un automóvil.

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El hecho ocurrió en la intersección de avenida Arturo Illia y Roque Sáenz Peña, en el microcentro de Resistencia, donde el propietario del vehículo alertó a las autoridades sobre la maniobra sospechosa.

Los efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y lograron demorar al sospechoso, quien tenía en su poder un inhibidor de alarmas tipo radio, que se presume fue utilizado para facilitar el robo.

Además de recuperar las prendas sustraídas, que fueron devueltas a su legítimo propietario, se procedió a la aprehensión del individuo.

La Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 intervino en el caso, notificando al detenido de su aprehensión por hurto en grado de tentativa.

El hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera de la capital chaqueña, donde se le dará seguimiento a la causa.

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