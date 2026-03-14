Alerta por tormentas en Santiago del Estero: prevén lluvias intensas y ráfagas fuertes este sábado

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este sábado 14 de marzo en Santiago del Estero, con tormentas aisladas y algunas localmente fuertes a lo largo del día.

Hoy 02:06

De acuerdo con el organismo, la temperatura oscilará entre los 21° de mínima y los 30° de máxima, mientras que la humedad alcanzará el 81%, lo que favorecerá la persistencia de condiciones inestables durante gran parte de la jornada.

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Además, el SMN mantiene el alerta amarillo por tormentas para varias zonas de la provincia, entre ellas Capital, Banda, Atamisqui, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Según el informe meteorológico, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. También se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 milímetros, con la posibilidad de que estos registros se superen de manera puntual en algunos sectores.

Este panorama meteorológico genera preocupación adicional en el contexto de la crecida del Río Dulce, situación que ya es monitoreada por las autoridades en distintos puntos de la ciudad y zonas ribereñas. Las lluvias previstas podrían incrementar el caudal del río y complicar aún más el escenario, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Ante este contexto, las autoridades reiteraron el pedido de extremar precauciones, evitar circular por zonas anegadas y no acercarse a sectores cercanos al río mientras persistan las condiciones climáticas adversas.