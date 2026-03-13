Franco Colapinto finalizó 14º en la carrera Sprint del GP de China que tuvo a Russell como ganador

El piloto argentino cumplió con una aceptable actuación antes de afrontar la clasificación. El británico fue nuevamente el mejor, al igual que en Australia.

Hoy 01:02

Se disputó la carrera Sprint del Gran Premio de China en el circuito de Shanghái, donde el argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 14 a bordo del Alpine F1 Team, completando las 19 vueltas al igual que el ganador, George Russell.

El británico, con su Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, lideró la competencia de principio a fin en el trazado de 5.451 metros.

La carrera de Colapinto

Colapinto tuvo una carrera sólida en la que logró avanzar algunas posiciones utilizando neumáticos medios durante el primer tramo.

Sin embargo, en la vuelta 13 debió ingresar a boxes para colocar neumáticos blandos, aprovechando la salida del Auto de Seguridad tras el incidente del Audi F1 Team del alemán Nico Hülkenberg, que había quedado en una posición peligrosa.

Tras la neutralización, el piloto argentino completó la prueba sin inconvenientes, sumando kilómetros importantes en su proceso dentro de la categoría.

Russell dominó y Ferrari dio pelea

En la punta, Russell mostró un gran rendimiento tras haber largado desde la pole position, consolidando el potencial de Mercedes en esta fecha.

Detrás, su compañero Kimi Antonelli perdió posiciones hasta finalizar quinto, siendo superado por los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, además del McLaren del vigente campeón Lando Norris.

La carrera mostró varias batallas en el pelotón medio. Oscar Piastri terminó sexto, seguido por Liam Lawson y Oliver Bearman, quienes completaron la zona de puntos.

Más atrás finalizaron Max Verstappen, todavía con problemas en el rendimiento del Red Bull Racing, y Esteban Ocon.

Colapinto, por su parte, continúa sumando experiencia en la máxima categoría y buscará mejorar su rendimiento en las próximas salidas a pista.