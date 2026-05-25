Sumampa vivió una multitudinaria fiesta patria con el Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo

La tradicional fiesta patria volvió a brillar con cocineros desplegando todo su talento y turistas disfrutando de una jornada cargada de identidad santiagueña. El evento ya se consolidó como uno de los encuentros culturales más importantes de la región.

Hoy 22:28

La ciudad de Sumampa volvió a convertirse este 25 de Mayo en el epicentro de una de las celebraciones populares más convocantes del sur santiagueño con la realización de la 11ª edición del Concurso Nacional de Asado con Cuero y Locro Criollo, un evento que reunió a miles de vecinos y turistas y que tuvo una amplia cobertura de Noticiero 7 durante toda la jornada patria.

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Desde muy temprano, el predio municipal comenzó a recibir visitantes de distintos puntos de la provincia y del país. Familias enteras, grupos de amigos y turistas de provincias como Chaco, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Catamarca y Buenos Aires llegaron hasta Sumampa para disfrutar de una fiesta que año tras año continúa creciendo y consolidándose dentro del calendario turístico regional.

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue, como ocurre tradicionalmente, el locro criollo. Los cocineros comenzaron a trabajar durante la madrugada para tener listos los platos que luego fueron evaluados por el jurado y degustados por el público. Muchos de ellos aseguraron que iniciaron la preparación entre las 3 y las 5 de la mañana, luego de varias jornadas organizando ingredientes y afinando detalles.

“Siempre es como la primera vez porque tenés expectativas”, expresó una de las participantes del certamen de locro, quien destacó además el trabajo familiar detrás de cada olla. Junto a su esposo e hijo se encargó de preparar la receta tradicional con la ilusión de conquistar al jurado y dejar bien representada a su comunidad.

El concurso de asado con cuero también captó la atención de los asistentes. Los participantes comenzaron a trabajar desde la tarde y noche del día anterior para lograr la cocción ideal de los distintos cortes. Algunos aseguraron que el asado demandó hasta diez horas de fuego constante, dependiendo del tamaño del animal y del tipo de preparación elegida.

Muchos de los asadores coincidieron en destacar el clima de camaradería y el fuerte espíritu tradicionalista que caracteriza al festival. “Es un sueño volver a Sumampa”, contó uno de los participantes llegados desde Chaco, quien remarcó el cariño de la gente y la importancia que tiene este encuentro gastronómico a nivel nacional.

Incluso el campeón de la edición anterior volvió a participar este año y confesó que ganar en Santiago del Estero “no es fácil”, debido al gran nivel de los cocineros que forman parte del certamen. Aun así, aseguró que el verdadero valor del festival pasa por compartir las tradiciones y mantener vivas las costumbres populares argentinas.

Durante toda la jornada, el predio se llenó de música folklórica, academias de danza, puestos de artesanos y espectáculos culturales que acompañaron el desarrollo del concurso gastronómico. Uno de los momentos más esperados volvió a ser el de las tradicionales carreras de burros, un clásico de la fiesta que cada año convoca a cientos de personas alrededor de la pista.

Además, el escenario principal contó con la participación de reconocidos artistas como Marcelo Toledo, El Mestizo, Caroso Monge y Franco Escobedo, entre otros músicos que le pusieron ritmo y emoción a la celebración patria en Sumampa.

El intendente Fernando Bernasconi destacó el crecimiento sostenido que tuvo el evento desde su creación en 2015 y aseguró que el festival “ya se ganó un lugar dentro del calendario turístico nacional”. También remarcó el impacto económico que genera para Sumampa y para las ciudades vecinas, especialmente en rubros vinculados a la gastronomía, hotelería y comercio.

Con miles de personas recorriendo el predio, degustando comidas típicas y disfrutando de las tradiciones criollas, Sumampa volvió a vivir un 25 de Mayo inolvidable. La cobertura especial realizada por Noticiero 7 permitió mostrar a toda la provincia y al país una de las fiestas populares más importantes de Santiago del Estero, que año tras año continúa creciendo y fortaleciendo la identidad cultural del sur santiagueño.