Quimsa volvió a festejar ante Boca y acaricia una nueva final de la Liga Nacional

La Fusión venció al Xeneize por 91-78 en el estadio Ciudad y se puso 2-0 en la serie de semifinales, que ahora se trasladará a Capital Federal.

Hoy 23:59

Quimsa dio otro paso firme rumbo a la final de la Liga Nacional de Básquet al vencer este lunes a Boca por 91 a 78 en un Estadio Ciudad colmado y quedar a solo un triunfo de definir la serie.

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Con una sólida actuación colectiva y grandes rendimientos de sus extranjeros, la Fusión dominó gran parte del encuentro y ahora tendrá la chance de liquidar la semifinal este viernes en la Bombonerita.

El inicio mostró a un conjunto santiagueño muy efectivo, apoyado en el trabajo de Jerome Meyinsse y Brandon Robinson, quienes impulsaron rápidamente un parcial de 10-3. Boca reaccionó con apariciones de Vega y Cáffaro, aunque Quimsa mantuvo el control gracias al ingreso de Ruesga y los triples de Robinson.

El primer cuarto terminó 27-20 para el equipo dirigido por Lucas Victoriano, que continuó lastimando en el segundo segmento con la dupla extranjera conformada por Tyren Johnson y Freeman.

Pese a algunos intentos de recuperación del “Xeneize”, Quimsa volvió a sacar diferencias con bombas de Figueredo y Robinson para irse al descanso largo arriba por 52 a 38.

En el tercer cuarto apareció nuevamente el dominio de Meyinsse en la pintura y la efectividad de Robinson desde el perímetro para sacar una máxima de 19 puntos. Boca encontró respuestas con Scala y Langston, pero un triple de Collomb permitió que la Fusión cerrara el parcial 72 a 58.

En el último segmento, Faggiano intentó descontar para la visita, aunque Quimsa respondió rápidamente con una volcada de Freeman y un triple de Lema para enfriar cualquier reacción.

El cierre fue tranquilo para el equipo santiagueño, que terminó celebrando una victoria contundente por 91 a 78.

Brandon Robinson fue la gran figura de la noche con 22 puntos y 4 asistencias, mientras que Jerome Meyinsse aportó 17 tantos y Tyren Johnson sumó 13 unidades y 8 rebotes. En Boca se destacaron Michael Smith con 13 puntos y Santiago Scala con 12.

La serie continuará este viernes desde las 22:15 en la Bombonerita, donde Quimsa intentará sellar su clasificación a la gran final. Una victoria de Boca, en cambio, estirará la definición a un cuarto juego.

Así sigue la serie

Juego 3: viernes 29/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 22.10 | TyC Sports

Juego 4: domingo 31/5 | Boca vs. Quimsa | Luis Conde | 20.05 | DSports

Juego 5: miércoles 3/6 | Quimsa vs. Boca | Estadio Ciudad | horario a confirmar

Los juegos 4 y 5 se disputarán en caso de ser necesarios.