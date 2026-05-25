Rusia anunció nuevos ataques sobre Kiev y pidió a diplomáticos abandonar la capital ucraniana

Moscú advirtió que iniciará bombardeos “sistemáticos” contra centros de decisión militar e industrial, tras el mayor ataque aéreo sobre Ucrania en años.

Hoy 23:52

Rusia anunció este lunes que intensificará los bombardeos sobre Kiev y advirtió a diplomáticos extranjeros y organizaciones internacionales que abandonen la capital ucraniana “lo antes posible”, en medio de una nueva escalada militar entre Moscú y Kiev.

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El comunicado fue difundido por el Ministerio de Exteriores ruso apenas dos días después de uno de los ataques más destructivos desde el inicio de la guerra en 2022. Según Moscú, los próximos bombardeos estarán dirigidos contra “centros de toma de decisiones” y puestos de mando militares.

La advertencia provocó una inmediata reacción internacional. Desde Francia rechazaron la exigencia rusa y aseguraron que no evacuarán a su personal diplomático. En tanto, el canciller ucraniano Andriy Sybiha calificó las amenazas como “chantaje ruso” y pidió a los aliados occidentales mantener el respaldo a Ucrania.

Durante la noche del sábado al domingo, Rusia lanzó sobre Ucrania un ataque masivo compuesto por 600 drones y 90 misiles, según informaron las fuerzas aéreas ucranianas. El saldo fue de al menos cuatro muertos y más de 80 heridos.

Entre los objetivos alcanzados hubo edificios residenciales, escuelas, un centro comercial y mercados en distintos sectores de Kiev. Además, resultaron dañados el Museo Nacional de Chernobyl y el Museo Nacional de Arte de Ucrania.

Uno de los elementos que más preocupación generó fue el uso del misil balístico hipersónico Oreshnik, un sistema capaz de transportar ojivas nucleares y alcanzar objetivos a miles de kilómetros de distancia. El proyectil impactó en Bila Tserkva, una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros al sur de Kiev.

Desde la Unión Europea, la jefa diplomática Kaja Kallas calificó el uso de ese armamento como una “táctica de intimidación política” y un “juego nuclear irresponsable”.

Moscú justificó el bombardeo como respuesta a un supuesto ataque ucraniano con drones realizado días atrás sobre un complejo educativo en Starobilsk, una ciudad bajo ocupación rusa en la región de Lugansk. Sin embargo, Ucrania negó haber atacado objetivos civiles y sostuvo que sus fuerzas golpearon infraestructura militar rusa.

No es la primera vez que Rusia exige la evacuación de diplomáticos extranjeros en Kiev. A comienzos de mayo, el Kremlin ya había emitido amenazas similares durante las celebraciones por el Día de la Victoria, en medio de fuertes tensiones militares.

La guerra entre Rusia y Ucrania dejó más de 60.000 civiles muertos desde 2022, según estimaciones de Naciones Unidas, y continúa siendo el conflicto más letal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.