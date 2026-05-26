Escándalo en Gran Hermano: expulsaron a Lola y Manu quedó devastado en plena gala

La participante fue sancionada por brindar información del afuera dentro de la casa. Su salida provocó llanto, tensión y una fuerte repercusión en redes sociales.

Hoy 00:12

La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió este lunes una de las galas más explosivas de la temporada luego de que Lola Tomaszeuski fuera expulsada del reality por romper el reglamento y brindar información del exterior a otros participantes. La decisión fue comunicada en vivo por Santiago del Moro y generó una fuerte conmoción dentro y fuera de la casa.

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Según explicó la producción de Telefe, la participante reincidió en una conducta considerada grave por el programa: hablar sobre cuestiones vinculadas al afuera y transmitir información que podría afectar el desarrollo natural del juego. Desde el reality remarcaron que Lola ya había recibido advertencias previas antes de esta sanción definitiva.

La expulsión ocurrió apenas unos días después de su regreso al programa mediante el repechaje. La participante había vuelto a ingresar el pasado 21 de mayo gracias al voto positivo del público, obteniendo más del 30% de los votos y convirtiéndose rápidamente nuevamente en una de las protagonistas de la casa.

Sin embargo, su permanencia duró muy poco. Durante las últimas horas, la producción detectó nuevas conversaciones en las que habría deslizado información externa frente a otros jugadores, una situación que derivó en la decisión de expulsarla mediante la tradicional “puerta giratoria”.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la reacción de Manuel Ibero, conocido dentro de la casa como “Manu”, quien rompió en llanto tras conocer la salida de Lola. Ambos habían retomado rápidamente su vínculo sentimental luego del repechaje y prácticamente no se separaban dentro del reality.

Las cámaras mostraron a Manu completamente devastado mientras despedía a la participante. Incluso, el propio Gran Hermano decidió aplicarle una sanción al jugador por haber participado indirectamente en algunas de las conversaciones que derivaron en la expulsión.

La salida de Lola Tomaszeuski provocó una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron la decisión de la producción. Mientras algunos apoyaron la sanción por considerar que rompió las reglas del juego, otros cuestionaron la severidad de la medida.

La polémica también impactó en los números del programa. Según trascendió, la gala de expulsión registró uno de los picos de audiencia más altos de las últimas semanas y volvió a posicionar a Gran Hermano como uno de los temas más comentados de la televisión argentina.

La situación resultó todavía más llamativa porque Lola ya había sido eliminada anteriormente durante abril y había logrado regresar gracias al voto del público. Su segunda oportunidad dentro de la casa terminó abruptamente apenas unos días después de su reingreso.

Con esta nueva expulsión, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vuelve a quedar sacudida por el conflicto y las sanciones, en una edición marcada por las polémicas, los repechajes y las fuertes tensiones entre los participantes.