Le hicieron creer que recibió una transferencia y la estafaron en más de $2 millones

La víctima es una comerciante de Colonia Alpina que cayó en una maniobra telefónica vinculada a una supuesta devolución de dinero.

Hoy 20:36

Una comerciante de 45 años, propietaria de una reconocida panadería familiar de Colonia Alpina, fue víctima de una millonaria ciberestafa y terminó perdiendo más de 2 millones de pesos luego de caer en un engaño telefónico relacionado con una supuesta transferencia bancaria errónea.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho comenzó cuando un hombre se comunicó con el comercio ubicado sobre calle 25 de Mayo para realizar un pedido de panificados por 48 mil pesos. Minutos después, el supuesto cliente envió por WhatsApp una captura de pantalla que simulaba ser un comprobante de pago mediante una billetera virtual. Sin embargo, el documento mostraba una transferencia por 4.800.000 pesos.

Al advertir la diferencia, la comerciante decidió avisarle al comprador sobre el presunto error. Fue entonces cuando comenzó la maniobra fraudulenta. El hombre le indicó que personal de “atención al cliente” de la aplicación se comunicaría para ayudarla a devolver el dinero excedente. Poco después, distintos supuestos operadores comenzaron a llamarla y le dieron instrucciones para concretar la devolución. Bajo presión y confundida, la mujer terminó solicitando un préstamo por 2.100.000 pesos desde la misma plataforma digital, convencida de que el sistema compensaría automáticamente el saldo.

Cuando intentó transferir el dinero, la aplicación emitió varias alertas advirtiendo que la operación podía tratarse de una estafa. No obstante, siguiendo las indicaciones de los falsos operadores, la víctima transfirió primero el dinero a la cuenta de su hija y luego realizó el envío final a la cuenta indicada por los delincuentes. Tras concretarse la operación, los estafadores desaparecieron y dejaron de responder los mensajes y llamados.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de turno de la ciudad de Añatuya y personal policial trabaja para establecer la identidad de los autores y el origen de las cuentas utilizadas en la maniobra delictiva.