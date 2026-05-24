Gravísimo choque en la Ruta 9: un motociclista sufrió la amputación de una pierna y está en estado crítico

El accidente ocurrió este domingo entre las localidades de Árraga y Simbol. La víctima, identificada como Facundo Sandez, de 32 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional con traumatismo craneal y lesiones de extrema gravedad.

Hoy 22:26

Un grave accidente de tránsito se registró alrededor de las 19 de este domingo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1102, entre las localidades de Árraga y Simbol, donde un motociclista sufrió heridas de extrema gravedad tras ser embestido por un automóvil.

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Según indicaron testigos, el automóvil colisionó contra la motocicleta por causas que aún son materia de investigación, provocando que el conductor del rodado menor resultara gravemente lesionado.

La víctima fue identificada como Facundo Sandez, de 32 años, quien sufrió la amputación de un miembro inferior y un traumatismo craneal grave, por lo que su estado de salud es crítico.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias 107 de la ciudad Capital arribó rápidamente al lugar y trasladó al herido hacia el Hospital Regional, donde quedó internado bajo atención médica especializada.

En el sitio trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 37 y efectivos de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque. Por disposición del fiscal de turno, Dr. Rubén Alfonzo, se ordenó la realización de tests de alcoholemia y exámenes médicos a ambos conductores, además del secuestro de los vehículos involucrados.

Asimismo, el conductor de la camioneta quedó demorado preventivamente hasta conocerse el estado médico definitivo de la víctima y los resultados de las pericias.