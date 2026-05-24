“Mirá lo que hice”: el dramático relato del conductor acusado de provocar la tragedia en San Vicente

El joven de 28 años que manejaba una Amarok permanece detenido mientras la Justicia espera los resultados del test de alcoholemia. En el choque murieron cinco integrantes de una familia, entre ellos dos menores.

Hoy 22:44

Cinco integrantes de una familia murieron el sábado por la noche en un brutal choque ocurrido sobre la Ruta 6, en la localidad bonaerense de San Vicente. El conductor de la camioneta involucrada, una Volkswagen Amarok gris, permanece detenido mientras la Justicia investiga si manejaba bajo los efectos del alcohol.

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El acusado es un joven de 28 años oriundo de Quilmes, identificado como L. P., quien conducía la camioneta que impactó contra un Peugeot 207 en el que viajaba una familia completa. La causa fue caratulada como homicidio culposo.

Una testigo del accidente relató cuál fue la reacción inmediata del conductor tras el impacto. “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: ‘No, mirá lo que hice’”, contó Micaela Cramer en diálogo con TN.

La mujer explicó además que la Amarok los había sobrepasado minutos antes “a unos 180 kilómetros por hora”. “Nos podría haber tocado a nosotros”, aseguró. Según su relato, el impacto dejó el Peugeot completamente destruido y desde el primer momento la escena era desesperante.

En el vehículo viajaban Serafina Benítez Cabañas, de 31 años; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; otro adulto cuya identidad aún no trascendió y dos menores de edad. Todos murieron producto de la violencia del choque.

La testigo contó además que, mientras intentaban asistir a las víctimas, descubrieron que había un bebé entre los restos del auto. “Prendí la linterna del celular y ahí me di cuenta de que había un bebé”, recordó. Según explicó, un bombero que estaba de civil junto a su marido rompieron el parabrisas para rescatarlo y lo entregaron a una ambulancia que pasaba por la ruta.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el accidente ocurrió minutos después de las 23 en dirección a Cañuelas, cuando la Amarok embistió al Peugeot en el carril ascendente de la ruta.

Tras el hecho, el conductor de la camioneta fue trasladado a un hospital local, donde le realizaron un análisis de sangre para determinar si había consumido alcohol. Los resultados del examen se conocerán en las próximas horas y podrían ser claves para el avance de la investigación.